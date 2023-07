Eine feste Säule in der Schweinitzer Kulturlandschaft ist und bleibt das Dorf- und Schützenfest. Skurile Spiele, Wettschießen und das „Krönen“ der Sieger. Wer zu den Gewinnern gehört.

Schweinitz - Zum 37. Dorf- und Schützenfest hatte am Wochenende die Ortschaft Schweinitz eingeladen. Man hätte die Veranstaltung auch um den Begriff Straßenfest erweitern können, denn am Sonnabend traten wieder auch die Bewohner der vier Straßen im Ort gegeneinander an, um aus ihren Reihen einen neuen „Räuberhauptmann“ zu ermitteln.

Seit dem Jahr 2019 gibt es den unterhaltsamen Wettstreit schon unter den Straßen. „Vorher war es ein Wettkampf unter den Vereinen“, erzählt Ortsbürgermeister Bernhard Herder. In Disziplinen wie Freiluftkegeln, Dart, Bierrutsche und natürlich Schießen mit der Luftdruckwaffe messen sich die Straßenzüge dabei. Jeweils aus fünf Männern und Frauen bestehen die Teams, die aus der Forststraße, der Loburger Straße, der „Süßen Ecke“ und den „Schweinitzer Hütten“ entsendet werden.

Es gibt gar keine Süße Ecke

Eigentlich, so erzählt es Bernhard Herder, gibt es im Ort keine Straße namens „Süße Ecke“. Weil aber in der Eichenquaster Straße so viele Rentner gewohnt haben und die viel Kuchen gebacken haben, hatte die Straße irgendwann ihren Spitznamen weggehabt.

Sieger des diesjährigen Straßenkampfes wurden letztlich nicht zum ersten Mal die Bewohner der Schweinitzer Hütten. Danach ging es an den Folgewettkampf „Wer wird nächster Räuberhauptmann“. Hier ging es dann um Disziplinen wie Bierfassrollen oder Baumstammsägen nach Gewicht. Ein Stück Baum musste abgesägt werden, das einem vorgegebenen Gewicht entsprach. Hier wurde Patrick Körner aus der Loburger Straße als neuer Räuberhauptmann ermittelt.

Andreas Kalisch ist vom Vorstand zum neuen Schützenkönig von Schweinitz gekürt worden. Foto: Verein

Neuen König gekürt

Eine weitere Persönlichkeit ging aus dem diesjährigen Fest hervor. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Andreas Kalisch als neuer Schützenkönig gekürt. Er hatte sich bereits vor 14 Tagen beim internen Vereinswettkampf nach einem Stechen gegen Wilfried Bustro und Jürgen Konratt (bei allen beste Serie je 47 Ringe) durchsetzen können.

Begonnen wurde das zweitägige Fest mit einem Umzug vom Kriegerdenkmal zur Festwiese. Hier wurde am Abend getanzt. Am Sonntag wurde zum Frühschoppen gebeten.