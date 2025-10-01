Ein neues Wehrdienst-Gesetz ab 2026 soll dafür sorgen, dass Tausende neue Soldaten den Weg zur Bundeswehr finden - jedoch weiter auf freiwilliger Basis. Steffen Burchhardt, Landrat im Jerichwoer Land, hat dazu eine klare Meinung.

Neuer Wehrdienst ab 2026: Was Landrat Steffen Burchhardt davon hält

Die Bundeswehr soll verteidigungsfähig werden, dafür soll ab 2026 ein neuer Wehrdienst greifen.

Burg. - Das Ziel ist klar: Stimmt der Bundestag zu, soll ein neues Wehrdienst-Gesetz ab 2026 dabie helfen, dass in den kommenden fünf Jahren rund 80.000 Soldatinnen und Soldaten und dazu mindestens 200.000 Reservisten rekrutiert werden. Landrat Steffen Burchhardt, der selbst in der Bundeswehr gedient hat, hat Zweifel am geplanten Modell.