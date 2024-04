Der Landkreis Jerichower Land investiert 7 Millionen Euro in ein Mehrzweckgebäude für die Sekundarschule. Es ist eine Kombination aus Sporthalle, Aula und Unterrichtsräumen.

Neues Gebäude für Schule in Möser

Möser - Der Richtkranz schwebte gestern um 10.40 Uhr über dem Neubau an der Sekundarschule in Möser. Für rund sieben Millionen Euro errichtet der Landkreis Jerichower Land ein Mehrzweckgebäude, das eine Sporthalle, eine Aula und drei Unterrichtsräume in sich vereint. Eine „zukunftsweisende Erweiterung“, freute sich Schulleiterin Simone Kießling. Sie zeigte sich froh, wie sehr beim Bau auf die Bedürfnisse der Sekundarschule Rücksicht genommen wurde.