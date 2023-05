Loburg - Rund 200.000 Euro, davon etwa 115.000 Euro Fördermittel, sind an das neue Schmuckstück an der Chausseestraße in Loburg geflossen. „Ich bin ganz angetan von dem Wunder, was hier entstanden ist“, ließ Christoph Kaatz seiner Freude freien Lauf. Das Anliegen ist es unter anderem, in diesem Gebäude Besuchern viele umweltpolitische Themen näher zu bringen und Einblicke in die Arbeit der Vogelschutzwarte zu geben.

