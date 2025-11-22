Stadtratsbeschluss Vier neue Windräder: Bauplanung kann starten
Sie sollen eine Nabenhöhe von rund 200 Metern aufweisen - und Geld in die Kasse der Stadt Kalbe spülen: Die vier neuen Windräder, die bei Zierau geplant sind.
22.11.2025, 10:30
Kalbe/Zierau - Der Stadtrat von Kalbe hat mehrheitlich – lediglich die AfD-Fraktion stimmte mit dreimal Nein – grünes Licht für die Planung eines neuen Windparks bei Zierau gegeben. Vier Rotoren mit einer Nabenhöhe von je rund 200 Metern sollen dort spätestens im Jahr 2029 in Betrieb gehen. Dafür ist die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes erforderlich.