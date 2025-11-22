Sie sollen eine Nabenhöhe von rund 200 Metern aufweisen - und Geld in die Kasse der Stadt Kalbe spülen: Die vier neuen Windräder, die bei Zierau geplant sind.

Ganz in der Nähe von Zierau, nämlich in Jeggeleben, gibt es bereits einen Windpark.

Kalbe/Zierau - Der Stadtrat von Kalbe hat mehrheitlich – lediglich die AfD-Fraktion stimmte mit dreimal Nein – grünes Licht für die Planung eines neuen Windparks bei Zierau gegeben. Vier Rotoren mit einer Nabenhöhe von je rund 200 Metern sollen dort spätestens im Jahr 2029 in Betrieb gehen. Dafür ist die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes erforderlich.