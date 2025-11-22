Die Stadt Oberharz am Brocken will die Kita-Beiträge zum Jahresanfang 2026 erhöhen. Ein entsprechender Beschluss soll auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Gegen die Entscheidung hat der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt einen offenen Brief verfasst.

Die Stadt Oberharz am Brocken will ab 2026 neue Kita-Kostenbeiträge beschließen.

Stadt Oberharz am Brocken. - Mehr als zehn Jahre hat die Stadt Oberharz am Brocken die Kostenbeiträge für die Kita- und Hortbetreuung nicht angepasst. Nun sollen diese erhöht werden. Ein entsprechender Beschluss soll schon auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Doch dagegen erhebt der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt Einspruch. Sie haben einen offenen Brief formuliert – mit eigenen Forderungen.