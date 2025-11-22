weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Oberharz will Kita-Kostenbeiträge erhöhen: Elternprotest gegen geplante Entscheidung

Offener Brief an Eltern Stadt Oberharz will Kita-Kostenbeiträge erhöhen: Elternbeirat protestiert gegen geplante Entscheidung

Die Stadt Oberharz am Brocken will die Kita-Beiträge zum Jahresanfang 2026 erhöhen. Ein entsprechender Beschluss soll auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Gegen die Entscheidung hat der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt einen offenen Brief verfasst.

Von Matthias Distler Aktualisiert: 22.11.2025, 10:44
Die Stadt Oberharz am Brocken will ab 2026 neue Kita-Kostenbeiträge beschließen.
Die Stadt Oberharz am Brocken will ab 2026 neue Kita-Kostenbeiträge beschließen. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Stadt Oberharz am Brocken. - Mehr als zehn Jahre hat die Stadt Oberharz am Brocken die Kostenbeiträge für die Kita- und Hortbetreuung nicht angepasst. Nun sollen diese erhöht werden. Ein entsprechender Beschluss soll schon auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Doch dagegen erhebt der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt Einspruch. Sie haben einen offenen Brief formuliert – mit eigenen Forderungen.