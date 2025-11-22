Offener Brief an Eltern Stadt Oberharz will Kita-Kostenbeiträge erhöhen: Elternbeirat protestiert gegen geplante Entscheidung
Die Stadt Oberharz am Brocken will die Kita-Beiträge zum Jahresanfang 2026 erhöhen. Ein entsprechender Beschluss soll auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Gegen die Entscheidung hat der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt einen offenen Brief verfasst.
Aktualisiert: 22.11.2025, 10:44
Stadt Oberharz am Brocken. - Mehr als zehn Jahre hat die Stadt Oberharz am Brocken die Kostenbeiträge für die Kita- und Hortbetreuung nicht angepasst. Nun sollen diese erhöht werden. Ein entsprechender Beschluss soll schon auf der nächsten Stadtratssitzung verabschiedet werden. Doch dagegen erhebt der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt Einspruch. Sie haben einen offenen Brief formuliert – mit eigenen Forderungen.