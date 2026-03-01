Jetzt live:
Zahlreiche Parkplätze entfallen Fast nur illegale Plätze: Parkverbot in Magdeburg verschlechtert Lage
An der Brunnerstraße in Magdeburg parken die meisten Autos illegal auf dem Gehweg. Nun wird ein temporäres Halteverbot eingerichtet. Lösungsansätze für das Parkproblem werden weiterhin abgelehnt.
Aktualisiert: 01.03.2026, 12:38
Magdeburg. - Die Parksituation an der Brunnerstraße in Magdeburg-Sudenburg ist seit Jahren Thema und entspannt sich nicht. Nun wird zusätzlich temporär ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet. Ein Lösungsvorschlag aus dem Stadtrat wurde erneut abgelehnt.