Noch keine Postfiliale in Loburg

Loburg. - Der Neustart der „Interims-Postfiliale“ in Loburg hat mit ernüchternder „Geschlossenheit“ begonnen. Kunden standen am geplanten Eröffnungstag in der Dammstraße 75 vor verschlossenen Türen. Auf einem Zettel nannte die Deutsche Post „betriebliche Gründe“ dafür, dass die Filiale „vorübergehend“ geschlossen bleibe.