Lehrer beklagen Unterrichtsausfall Notbetreuung in Burg gefällt nur den Schülern
Zum zweiten Mal hintereinander ist am Montag ein Schultag ausgefallen. Für Notbetreuung wurde gesorgt. Was sagen Lehrer und Schüler dazu? Ein Besuch in der Pestalozzi-Grundschule.
12.01.2026, 14:28
Burg. - Winterliche Verhältnisse haben am Freitag und am Montag für die Einstellung des Schulverkehrs gesorgt. Somit ist an zwei Tagen hintereinander laut Entscheidung des Landkreises kein Präsenzunterricht an den Schulen im Jerichower Land möglich gewesen. Eltern, die ihre Kinder nicht betreuen können, haben die Möglichkeit, die Mädchen und Jungen in die Notbetreuung in den Schulen zu geben. Ist das ein gutes Modell?