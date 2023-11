Gommern - Große Freude herrschte kürzlich bei Gommerns Ortswehrleiter Steven Vonend und dem stellvertretenden Stadtwehrleiter Danny Kramper. Sie haben von Monika Burda, Pflegedirektorin, und Prof. Dr. med. habil. Eugen Feist, Ärztlicher Direktor der Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern, neun Notfallrucksäcke überreicht bekommen.

Schon lange besteht eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Helios-Fachklinik und den Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde, die sich auch in finanzieller oder materieller Unterstützung seitens der Fachklinik äußert. In diesem Jahr hatte die Feuerwehr eine ganz speziellen Wunsch: „Wir möchten unsere Einsatzfahrzeuge gerne mit Notfallrucksäcken ausstatten. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die einzelnen Ortsfeuerwehren für die Erste Hilfe mit modernen und kompakten Ausrüstungen ausgestattet sind und so an Einsatzstellen schnell Erste Hilfe leisten können. Dafür brauchen wir die entsprechende Ausstattung, die wir nun dank der Helios-Fachklinik an die Wehren verteilen können“, freut sich Danny Kramper, stellvertretender Stadtwehrleiter.

Einen Euro pro Kilometer - Helios Mitarbeiter erlaufen Spendengeld

„Wir möchten uns an dieser Stelle auch als Klinik für die großartige Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr bedanken. Wir ziehen den Hut vor den Kameradinnen und Kameraden, die in ihrer Freizeit oft gefährliche und herausfordernde Arbeit leisten, um Leben zu retten und Eigentum zu schützen“, so Eugen Feist, Ärztliche Direktor der Fachklinik.

Das Geld für die Rucksäcke stammt aus der Aktion „Helios läuft“. Mitarbeitende aller Helios-Kliniken in Sachsen-Anhalt sind für den guten Zweck gelaufen. Für jeden Kilometer warf die Klinikleitung einen Euro in den Spendentopf. Insgesamt kamen über 15.000 Euro zusammen, von denen auch die Notfallrucksäcke für die Gommeraner Wehren finanziert wurden.