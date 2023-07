Prödel - So mancher hat es sich wohl drei Mal überlegt, ob er das kühle Zuhause am Sonnabendnachmittag verlässt und zum Prödeler Dorffest geht. Den ganzen Tag über herrschte brechende Hitze. Gefühlt war es daher etwas leerer als in den Jahren zuvor.

Wenn die Wankelmütigen aber erfahren, was sie verpasst haben, dürften sie sich doch etwas ärgern. Neben den Tanzdarbietungen des Show-, Bühnen- und Tanzvereins „O'Blue“ waren die Herren und Damen der Trommel- und Percussion-Truppe „El Ab Surdo“ ganz klarer Höhepunkt des diesjährigen Prödeler Dorffestes.

Es rumste, es schepperte, es knallte regelrecht. Lautstark trommelte sich die 15-köpfige Samba-Truppe binnen Sekunden in die Herzen und Beine der Gäste. Stillsitzen war nahezu unmöglich. Die Beine zuckten, die Hände klatschten, die Leute jubelten.

Und ansonsten? Das altbewährte Konzept. Jung und Alt konnten sich wieder in unterschiedlichen Disziplinen messen und die Besten ermitteln: Luftgewehrschießen, Kegeln, Würfeln, Darts und Präsentkorbschätzen.

Bürgermeister gewinnt gleich zwei mal

Beim Darts gewann Susanne Schön mit 96 Punkten, bei den Kindern Noah Pietschner mit 66. Die besten Kegler waren bei den Erwachsenen Detlef Michalek mit 21 Kegeln und bei den Kindern Fabienne Könnecke mit 19. Das Preisschießen gewann Ortsbürgermeister Jürgen Michalek höchstpersönlich mit 59 Ringen.

Damit gab sich der Ortsbürgermeister aber scheinbar noch nicht zufrieden. Er gewann auch den Präsentkorb. Diesmal musste nicht der Preis des Korbes, sondern das Gewicht geschätzt werden. Er wog 13900 Gramm. Jürgen Michalek schätzte auf 14200 Gramm und lag damit am nahesten. „Ein bisschen peinlich ist das schon, als Bürgermeister gleich zwei Wettbewerbe zu gewinnen“, sagte er hinterher und lachte.

Abends ging die Party bei bester Musik noch bis spät in die Nacht weiter. Bis 3 Uhr wurde gefeiert und getanzt. „Der Dank für die Organisation geht an 'Wir für Prödel', die Freiwillige Feuerwehr, den Bauhof und den Ortschaftsrat“, bedankt sich Jürgen Michalek.