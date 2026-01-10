Jetzt einschalten
Was für Erinnerungen Ob DDR oder BRD: Weihnachten wird mit Narva-Lichtern gefeiert - seit 50 Jahren
Manche DDR-Produkte scheinen unkaputtbar - so wie die Narva-Lichterkette. Seit 50 Jahren bringt sie Weihnachten bei Familie Gust zu Leuchten und damit vielel Erinnerungen an das Fest der Liebe.
10.01.2026, 11:50
Gommern - Leise knistert die Nadel auf dem Plattenteller, dann füllt heimelige Weihnachtsmusik den Raum. Aufgelegt wird, so wie jedes Jahr, die Schallplatte „Unterm Weihnachtsbaum – Stars singen und spielen zum Fest“.