weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Was für Erinnerungen: Ob DDR oder BRD: Weihnachten wird mit Narva-Lichtern gefeiert - seit 50 Jahren

Jetzt einschalten
Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup jetzt kostenlos im Livestream
Europas Top-Talente in Magdeburg: Pape-Cup jetzt kostenlos im Livestream

Was für Erinnerungen Ob DDR oder BRD: Weihnachten wird mit Narva-Lichtern gefeiert - seit 50 Jahren

Manche DDR-Produkte scheinen unkaputtbar - so wie die Narva-Lichterkette. Seit 50 Jahren bringt sie Weihnachten bei Familie Gust zu Leuchten und damit vielel Erinnerungen an das Fest der Liebe.

Von Thomas Schäfer 10.01.2026, 11:50
Seit 50 Jahren kommen bei Karin Gust DDR-Narva-Lichterketten an den Weihnachtsbaum. Noch nicht eine Birne ist bisher kaputt gegangen.
Seit 50 Jahren kommen bei Karin Gust DDR-Narva-Lichterketten an den Weihnachtsbaum. Noch nicht eine Birne ist bisher kaputt gegangen. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Leise knistert die Nadel auf dem Plattenteller, dann füllt heimelige Weihnachtsmusik den Raum. Aufgelegt wird, so wie jedes Jahr, die Schallplatte „Unterm Weihnachtsbaum – Stars singen und spielen zum Fest“.