Von Vorsorge bis Nachsorge: Fachärzte informieren im Awo-Fachkrankenhaus Jerichow über Erkrankungen im Darm, Darmkrebsvorsorge, psychische Belastungen und Untersuchungsmethoden.

Die Praxisgemeinschaft um Jörg Schulze (r.) lädt im März zum Patiententag zum Thema Darmkrebs und -erkrankungen nach Jerichow ein.

Jerichow. - Hinter Prostata- bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen sind Darmkrebserkrankungen insgesamt die häufigste Form der Krebserkrankung in Deutschland – pro Jahr sind etwa 55.000 Menschen davon betroffen, wie Dr. Jörg Schulze von der Praxisgemeinschaft Jerichow verrät.