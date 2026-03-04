weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Von Vorsorge bis Nachsorge: Fachärzte informieren im Awo-Fachkrankenhaus Jerichow über Erkrankungen im Darm, Darmkrebsvorsorge, psychische Belastungen und Untersuchungsmethoden.

Von Louis Hantelmann 04.03.2026, 19:03
Die Praxisgemeinschaft um Jörg Schulze (r.) lädt im März zum Patiententag zum Thema Darmkrebs und -erkrankungen nach Jerichow ein.
Die Praxisgemeinschaft um Jörg Schulze (r.) lädt im März zum Patiententag zum Thema Darmkrebs und -erkrankungen nach Jerichow ein. Archivfoto: Simone Pötschke

Jerichow. - Hinter Prostata- bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen sind Darmkrebserkrankungen insgesamt die häufigste Form der Krebserkrankung in Deutschland – pro Jahr sind etwa 55.000 Menschen davon betroffen, wie Dr. Jörg Schulze von der Praxisgemeinschaft Jerichow verrät.