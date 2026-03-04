55.000 Menschen jährlich betroffen Darmkrebs früh erkennen: Experten klären über Vorsorge, Symptome und moderne Untersuchungen auf
Von Vorsorge bis Nachsorge: Fachärzte informieren im Awo-Fachkrankenhaus Jerichow über Erkrankungen im Darm, Darmkrebsvorsorge, psychische Belastungen und Untersuchungsmethoden.
04.03.2026, 19:03
Jerichow. - Hinter Prostata- bei den Männern und Brustkrebs bei den Frauen sind Darmkrebserkrankungen insgesamt die häufigste Form der Krebserkrankung in Deutschland – pro Jahr sind etwa 55.000 Menschen davon betroffen, wie Dr. Jörg Schulze von der Praxisgemeinschaft Jerichow verrät.