Fällungen im Wald Anonymes Scheiben streut Gerüchte über Rodung: Werden in Gommern weitere Bäume gefällt?
Ein anonymes Schreiben sorgt in Gommern für Aufregung. Angeblich sollen am Waldkindergarten rund 14 Hektar Wald gerodet werden. Was ist dran an den Gerüchten?
Aktualisiert: 04.03.2026, 19:16
Gommern. - Soll in Gommern tatsächlich das komplette Waldstück hinter dem Waldkindgarten gerodet werden, um dort Bauland zu schaffen? Das jedenfalls behauptet ein anonym verteiltes Schreiben, das an Haushalte der anliegenden Hermann-Ebel-Straße und der Friedrich-Engels-Straße verteilt wurde.