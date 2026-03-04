weather wolkig
  4. Fällungen im Wald: Anonymes Scheiben streut Gerüchte über Rodung: Werden in Gommern weitere Bäume gefällt?

Ein anonymes Schreiben sorgt in Gommern für Aufregung. Angeblich sollen am Waldkindergarten rund 14 Hektar Wald gerodet werden. Was ist dran an den Gerüchten?

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 04.03.2026, 19:16
Laut eines anonymen Schreibens soll das komplette Waldstück an der Friedrich-Engels-Straße in Gommern gerodet werden.
Gommern. - Soll in Gommern tatsächlich das komplette Waldstück hinter dem Waldkindgarten gerodet werden, um dort Bauland zu schaffen? Das jedenfalls behauptet ein anonym verteiltes Schreiben, das an Haushalte der anliegenden Hermann-Ebel-Straße und der Friedrich-Engels-Straße verteilt wurde.