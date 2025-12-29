Stadtfest 2026 im Goethepark Stadt gibt beim Roland Bewohnern, Vereinen und Firmen die Chance, neben Radio SAW groß rauszukommen
Das Rolandfest 2026 in Burg soll ein ganz besonderes werden. Es ist das erste seit langer Zeit, das von der Stadtverwaltung auf die Beine gestellt wird. Dabei spielen Bewohner, Vereine und Unternehmen eine wichtige Rolle. Aber: die Zeit drängt.
Burg - Nach der Pleite beim Rolandfest 2023 übernimmt nun die Stadt Burg wieder das Ruder und stellt das Stadtfest im Juni 2026 selbst auf die Beine. Dabei bekommen Bewohner, Vereine und Unternehmen die Chance, groß rauszukommen.