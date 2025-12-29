Stadtfest 2026 im Goethepark Stadt gibt beim Roland Bewohnern, Vereinen und Firmen die Chance, neben Radio SAW groß rauszukommen

Das Rolandfest 2026 in Burg soll ein ganz besonderes werden. Es ist das erste seit langer Zeit, das von der Stadtverwaltung auf die Beine gestellt wird. Dabei spielen Bewohner, Vereine und Unternehmen eine wichtige Rolle. Aber: die Zeit drängt.