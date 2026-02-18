Wahl 2026 Ort Gommern streitet um Wahltermin am Tag der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
Seit Monaten wird über einen Ortschaftsrat für Gommern diskutiert. Nun sorgt ein CDU-Antrag für eine Wendung: Der Wahltermin, der am gleichen Tag wie die Landtagswahl angesetzt war, soll deutlich verschoben werden.
18.02.2026, 19:11
Gommern. - Seit Monaten wird in den politischen Gremien intensiv über ein Thema diskutiert, das sowohl die Lokalpolitiker, Verwaltung als auch die Einwohner Gommerns beschäftigt: Die Bildung eines Ortschaftsrates und damit auch ein Ortsbürgermeister für die Kernstadt Gommern.