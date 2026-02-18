weather schneeschauer
  4. Wahl 2026: Ort Gommern streitet um Wahltermin am Tag der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Seit Monaten wird über einen Ortschaftsrat für Gommern diskutiert. Nun sorgt ein CDU-Antrag für eine Wendung: Der Wahltermin, der am gleichen Tag wie die Landtagswahl angesetzt war, soll deutlich verschoben werden.

Von Thomas Schäfer 18.02.2026, 19:11
Soll der künftige Ortsbürgermeister auch im Rathaus Gommern seinen Sitz haben – und wenn ja, wo? Das ist eine der vielen Fragen, die noch geklärt werden müssen. Daher rückt die CDU nun von ihrem ursprünglich favorisierten Wahltermin zum Ortschaftsrat Gommern ab.
Soll der künftige Ortsbürgermeister auch im Rathaus Gommern seinen Sitz haben – und wenn ja, wo? Das ist eine der vielen Fragen, die noch geklärt werden müssen. Daher rückt die CDU nun von ihrem ursprünglich favorisierten Wahltermin zum Ortschaftsrat Gommern ab. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - Seit Monaten wird in den politischen Gremien intensiv über ein Thema diskutiert, das sowohl die Lokalpolitiker, Verwaltung als auch die Einwohner Gommerns beschäftigt: Die Bildung eines Ortschaftsrates und damit auch ein Ortsbürgermeister für die Kernstadt Gommern.