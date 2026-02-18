Der Alarm von Dienstagabend führt in die Lehdestraße – und eine dortige Waschküche.

Neundorf - Gegen 21.30 Uhr ging der Alarm ein, zwei Stunden später, gegen 23.30 Uhr, war die Lage entspannt. Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend mit sieben Fahrzeugen und 37 Kameraden aus Neundorf, der Ortsfeuerwehr Staßfurt und der Stadtwehrleitung in die Lehdestraße aus. „Ein Raum zwischen Garage und Hof – eine Waschküche – brannte“, berichtet Steffen Becker, stellvertretender Stadtwehrleiter.

Relativ schnell, innerhalb von rund zwei Stunden, sagt Becker, habe man die Lage im Zentrum Neundorfs im Griff gehabt. Gegen halb zwölf seien die Kameraden geduscht vom Einsatz zurückgekehrt. Seit rund einem Jahr dauere die Nachbereitung der Einsätze etwas länger – auch aufgrund der geänderten Hygieneregeln.

Haus bereits verlassen

„Beim Eintreffen der Polizei hatten die drei Bewohner – eine Familie – das Haus bereits verlassen“, berichtet Polizeisprecher Marco Kopitz.

Den 41-jährigen Vater habe man mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung übergeben und noch keiner Befragung unterziehen können.

Mutter und Tochter seien unverletzt, der Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Eigenständig organisiert

„Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen“, fügt Marko Kopitz hinzu. Den Schaden schätzen die Einsatzkräfte und Ermittler derzeit auf etwa 25.000 Euro. Eine Rückkehr der Familie ins Gebäude war des Nachts unmöglich. „Die Unterbringung wurde eigenständig organisiert.“