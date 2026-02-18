weather schneeschauer
Fünf Stunden vor Ladenschluss war am Mittwoch der Einkauf für Kunden im Gardelegener Netto-Markt an der Hopfenstraße beendet. Die Polizei bestätigt einen Raub.

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 18.02.2026, 19:31
Ein Polizeieinsatz vor dem Netto-Markt in Gardelegen sorgte am Mittwochabend für Aufsehen. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen - Ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz vor dem – umgangssprachlich schwarzen – Netto-Markt an der Hopfenstraße in Gardelegen sorgte gestern am späten Nachmittag für Aufsehen. Mehrere Einsatzwagen und etliche Beamte waren vor Ort. Der Markt selbst war weiträumig mit Flatterband abgesperrt worden. Kunden durften nicht hinein.