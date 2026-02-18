Fünf Stunden vor Ladenschluss war am Mittwoch der Einkauf für Kunden im Gardelegener Netto-Markt an der Hopfenstraße beendet. Die Polizei bestätigt einen Raub.

Ein Polizeieinsatz vor dem Netto-Markt in Gardelegen sorgte am Mittwochabend für Aufsehen.

Gardelegen - Ein großes Polizeiaufgebot auf dem Parkplatz vor dem – umgangssprachlich schwarzen – Netto-Markt an der Hopfenstraße in Gardelegen sorgte gestern am späten Nachmittag für Aufsehen. Mehrere Einsatzwagen und etliche Beamte waren vor Ort. Der Markt selbst war weiträumig mit Flatterband abgesperrt worden. Kunden durften nicht hinein.