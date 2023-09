Eine Befragung von Autofahrern in Burg (Jerichower Land) ist Teil der Vorplanung für die seit Jahren geforderte Ortsumgehung B1n. Varianten für deren Verlauf werden gesucht.

Ortsumgehung B1n in Burg bei Magdeburg: Die Suche nach den besten Varianten läuft

Eine Verkehrsumfrage ist unter anderem auf der Zerbster Chaussee (Bundesstraße 246a) vorgenommen worden, unter anderem um Verkehrsströme in Burg zu identifizieren.

Burg - Die Planungen für die Ortsumgehung B1n zur Entlastung der Stadt Burg (Jerichower Land) nehmen Fahrt auf. In dieser Woche sind zunächst auf der Zerbster Chaussee (Bundesstraße 246a) und dann an der Landesstraße 52 Autofahrer Ziel einer Befragung von Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt sowie der Polizei vom Revier im Jerichower Land geworden.

Fragen danach, woher die Fahrer kommen und welches Ziel sie haben, würde dazu dienen, „die Verkehrsströme zu identifizieren“, wie es vom zuständigen Bearbeiter der LSBB auf Nachfrage heißt.

Langer Weg zur Entlastung

Aktuell läuft die Kartierung für die Umweltbelange. Auch die Variantenuntersuchung im Rahmen einer Voruntersuchung ist angelaufen. Sprich: Es wird ermittelt, welche Möglichkeiten bestehen, wie die Ortsumgehung verlaufen kann. Dazu sei es wichtig, die Straßenquerschnitte, sprich die Frequentierung auf den Hauptverkehrsachsen, zu erfassen. Und zwar zusätzlich zu den Dauermessstellen, die beispielsweise in Form eines Zählkastens im Bereich der Anschlussstelle Burg-Ost an der B246a zu finden ist.

Bei der nun vorgenommenen Befragung sollen zusätzliche Informationen gesammelt werden, die dann in die weitere Planung mit einfließen sollen, wie weiter zu erfahren ist. Die Planung der Ortsumgehung erfolgt im Regelverfahren. Das wird einige Jahre in Anspruch nehmen und alles andere als ein Schnellschuss sein, auch wenn die Ortsumgehung in Burg ein Dauerthema ist, das nun durch die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 2 und den Sperrungen der vergangenen Wochen befeuert wurde.

Viel Zeit einplanen

Der Zeitplan fordert jede Menge Geduld: Die Planungen für die B1n hatten 2020 begonnen. Bis zur Ausführungsplanung dauert es etwa sieben Jahre. Zum ersten Spatenstich soll es demnach in etwa zehn Jahren kommen. Dazwischen liegt das Planfeststellungsverfahren mit einer Dauer von etwa zwei bis drei Jahren.