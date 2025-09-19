Beliebtes event im fokus Osterfeuer in Burg: Stadt trifft wichtige Entscheidung
Ein Osterfeuer ist mehr als Tradition. Es ist ein Event, worauf sich viele Menschen jedes Jahr sehr freuen - auch in Burg. Nun gibt es gute Nachrichten: Denn die Pläne für die kommenden Jahre sind dingfest - inklusive aller Termine.
Aktualisiert: 19.09.2025, 19:41
Burg - Sich gemeinsam treffen, plaudern, gut essen und dabei am Feuer stehen - jeder, der schon einmal beim Osterfeuer war, weiß um die Gemütlichkeit dieses besonderen Ereignisses. Nun steht fest: Auch in Burg ist das beliebte Osterfeuer für die nächsten drei Jahre gesichert - inklusive Rahmenprogramm.