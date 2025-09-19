Gardelegen - Am Freitag (19. September) um 14 Uhr fiel der Startschuss für das 26. Hansefest in Gardelegen – und diesmal mit einer Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des Festes wurde ein Bingo gespielt, bei dem Bürgermeisterin Mandy Schumacher und Verwaltungsmitarbeiter Hagen Pohlan die Zahlen zogen. Auf die Teilnehmer warteten zahlreiche Preise, darunter Gutscheine für die Pizzeria Napoli, handgemachte Töpferware oder sogar eine Einladung der Bürgermeisterin auf einen Becher Eis. Der Hauptpreis war ein Rundflug über Gardelegen mit dem Fliegerklub.

Viele Besucher hatten sich auf dem Rathausplatz eingefunden und verfolgten gespannt die ausgerufenen Zahlen. Unter den Teilnehmern waren nicht nur Gardelegener und Gäste aus den Ortsteilen, sondern auch Besucher aus Osnabrück, die sich das Festwochenende nicht entgehen lassen wollten. Nach dem Bingo ging es mit Live-Musik auf den drei Bühnen in der Innenstadt weiter. Höhepunkt des Abends war Georgi Gorgow, ehemaliger Geiger der Rockband City, der die Stimmung für die kommenden Tage kräftig anheizte. Auch in den nächsten zwei Tagen verspricht das Hansefest wieder ein buntes und unterhaltsames Programm.