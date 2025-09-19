Vorhandene Windkraftanlagen effizient zu nutzen, statt im Wald bei den Hellbergen nahe Gardelegen weitere zu bauen. Das fordern zwei Stadträte und begründen, warum sie ein EnBW-Projekt ablehnen.

Ob wie hier beim Repowering oder als neue Windparks: Immer mehr Windräder werden in Sachsen-Anhalt und der Altmark gebaut. Ist das noch sinnvoll?

Gardelegen - Sie wollen keine Innovationsbremse sein, sind aber gegen den Bau von bis zu 44 Windrädern im Wald bei den Hellbergen für ein EnBW-Projekt, das sagen im Pressegespräch die Stadträte Marco Diedrich-Wloka und Sebastian Koch (AfD). Beide haben trotz Bürgerdialog in dieser Woche zu dem Thema das Gefühl, dass zu vieles unklar ist, und schildern ihre Beweggründe für die Ablehnung.