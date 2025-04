Immer wieder landen Paletten und Abfall in den Brennstapeln der Traditionsfeuer. Erste Möckeraner Ortschaften ziehen Konsequenzen und stoppen unkontrollierte Anlieferung.

Paletten und Müll im Osterfeuer: Brennstapel in Möckern sollen besser kontrolliert werden

Nicht alles, was brennt, gehört auch ins Osterfeuer.

Möckern/Loburg/Büden/Hohenziatz. - Ostern steht vor der Tür - und damit auch der nicht nur bei Kindern beliebte Brauch, kleine Überraschungen im Grünen zu verstecken. Ein wenig erfreulicher Ableger dieses Brauchtums ist leider schon vor dem eigentlichen Osterfest festzustellen: In den Haufen, die am Osterwochenende als Osterfeuer in Flammen aufgehen sollen, findet sich immer mehr Material, das da nicht hingehört.