Wieder steht am Weinberg in Burg ein Highlight an: Die Stendaler Band „Tick2Loud“ kommt am 9. August in die Stadt.

Burg. - Noch weiß Emanuel Conrady nicht, ob er auch im kommenden Jahr Pächter der Gastronomie am Weinberg sein wird. Die ist neu ausgeschrieben. Doch die Veranstaltungsreihe Weinbergsommer 2024 ist noch lange nicht zuende.

Hits der letzten Jahrzehnte

Ein bisschen zu laut, so könnte man den Namen der Stendaler Partyband „Tick2Loud“ übersetzen. Doch kann es bei einer Party am Weinberg eigentlich zu laut sein? Dort gastieren die Altmärker am 9. August und fordern zum Tanzen und Mitsingen der Hits der letzten Jahrzehnte auf. Von Schlager bis Rock wird alles geboten und sogar die Blechbläser haben sie mit dabei. Drei Stunden sorgen die Mädels und Jungs aus der Altmark für Livemusik. Dazwischen und danach lädt DJane Halinka in gewohnter Manier wieder zum Tanzen bis in die Nacht ein. Die Weinbergparty beginnt um 19 Uhr und endet zur Freude der Nachbarn um 1 Uhr nachts. Einlass ist ab 18 Uhr. Klappstühle und Decken dürfen gerne mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Und der Ausblick auf die kommende Woche verrät, dass es auch dann nicht ruhig sein wird am Weinberg. „GoSpiRo“, ein Projekt des Bistums Magdeburg, spielt mit Band, Chor und guter Laune auf Strandbühnen und Kirchen entlang der Ostseeküste, verdient sich so den Urlaub. Auf dem Rückweg machen die Musiker am 16. August Station in Burg.