Der Betriebsausschuss hat überraschend gegen eine Weiterbestellung von Puppentheater-Intendantin Sabine Schramm gestimmt. Hinter den Kulissen rumort es. Was jetzt auf das renommierte Magdeburger Haus zukommt.

Sabine Schramm ist seit gut zweieinhalb Jahren Intendantin des Puppentheaters Magdeburg.

Magdeburg. - Seit September 2023 ist sie die Intendantin des Puppentheaters Magdeburg. Sabine Schramm trat seinerzeit in die großen Fußstapfen von Michael Kempchen, der das Haus 33 Jahre lang leitete. Schramms Intendanz endet Ende Juli 2028. Der Versuch, sie als Intendantin weiterzubestellen, ist gescheitert. Wie es nun weitergeht.