Schramms Zukunft ungewiss Schicksalstage am Magdeburger Puppentheater: Intendanz wankt
Der Betriebsausschuss hat überraschend gegen eine Weiterbestellung von Puppentheater-Intendantin Sabine Schramm gestimmt. Hinter den Kulissen rumort es. Was jetzt auf das renommierte Magdeburger Haus zukommt.
14.02.2026, 07:10
Magdeburg. - Seit September 2023 ist sie die Intendantin des Puppentheaters Magdeburg. Sabine Schramm trat seinerzeit in die großen Fußstapfen von Michael Kempchen, der das Haus 33 Jahre lang leitete. Schramms Intendanz endet Ende Juli 2028. Der Versuch, sie als Intendantin weiterzubestellen, ist gescheitert. Wie es nun weitergeht.