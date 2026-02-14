Tausende Fahrgäste nutzen täglich die Züge, die im Jerichower Land eingesetzt werden. Für Berufspendler und Schüler ist die Bahn das wichtigste Verkehrsmittel. Damit die auch den Bedürfnissen gerecht wird, kommt es nun auf die Bahnfahrer an.

Fahrgäste können entscheiden, was sich im Zugverkehr im Jerichower Land verbessern soll

Für Berufspendler und Schüler sind der Regionalexpress 1 und 13 sowie die Regionalbahn 40 das wichtigste Verkehrsmittel, um ihre Ziele zu erreichen.

Burg/Genthin - Ob mit Schüler- oder Deutschlandticket, für Tausende Bewohner im Jerichower Land ist der Zug das wichtigste Verkehrsmittel. Wie die Bahnen wie Regionalbahn 40 und Regionalexpress 1 und 13 im Jahr 2027 besser eingesetzt werden, kommt es nun auf die Fahrgäste an.

Die Bahnfahrer haben nun die Möglichkeit, sich in die Planung vom Fahrplan für das nächste Jahr einzubringen. Der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt - kurz Nasa - startet eine Umfrage.

Für das Jerichower Land sind bei den Zugverbindungen keine Veränderungen geplant

Der grobe Fahrplan 2027 mit einigen Neuerungen und besseren Anbindungen etwa an Berlin steht bereits. Wesentliche Veränderungen für das Bahnnetz im Jerichower Land sind dabei allerdings nicht vermerkt.

Das muss allerdings nicht bedeuten, dass keine Veränderungen möglich sind. „Damit der Fahrplan den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht werde, setze man in Sachsen-Anhalt auf eine frühzeitige öffentliche Beteiligung, wird die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, in einer Nasa-Mitteilung zitiert.

„Nur wenn uns die Hinweise und Wünsche rechtzeitig bekannt sind, können Angebotsanpassungen bis zum Fahrplanwechsel im Dezember geprüft und umgesetzt werden“, so Hüskens. Der neue Fahrplan soll am 13. Dezember 2026 in Kraft treten.

Bis zum 1. März 2026 haben Bewohnern vom Jerichower Land die Möglichkeit, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die von ihnen genutzten Zugstrecken sollen dabei untersucht werden: Werden alle Anschlüsse oder Schul- und Schichtzeiten erreicht?

Die Strecke der Regionalbahn 40 ist derzeit bis Genthin verlängert. Ab 2028 soll eine neue S-Bahn zwischen Schönebeck und Genthin pendeln. Foto: Marco Papritz

Sollte dies nicht der Fall sein, gibt es eine Feedback-Funktion im Internet. Alle Einwände, die über diese Funktion bei der Nasa GmbH eingehen, werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Fest steht bislang, dass es auch im Fahrplan für das nächste Jahr wieder umfangreiche Einschränkungen auf Grund von Baumaßnahmen geben wird. Baumaßnahmen und Bauzeiten sind ebenfalls in der Vorschau über das Internet einsehbar, sofern diese bereits vorliegen.

Das Stellwerk in Gerwisch, dass vor fast einem halben Jahr in Brand geraten war, wird derzeit abgerissen. Offen ist, wann der Neubau beginnen und abgeschlossen sein soll.