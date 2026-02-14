weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Ihr Liebes-Geheimnis im Alter: Senioren-Speeddating: Magdeburger Paar erlebt zweiten Frühling mit über 60

Die beiden Magdeburger Karin Stern und Dieter Missweit haben beide nach der Scheidung wieder die Liebe gesucht - und sie beim Speed-Dating gefunden. Heute blicken sie auf viele Jahre als Paar zurück und verraten das Geheimnis ihrer Liebe.

Von Lena Bellon 14.02.2026, 07:20
Karin Stern und Dieter Missweit haben sich in Magdeburg beim Ü60-Speed-Dating kennengelernt. Inzwischen sind sie seit fast acht Jahren ein Paar.
Karin Stern und Dieter Missweit haben sich in Magdeburg beim Ü60-Speed-Dating kennengelernt. Inzwischen sind sie seit fast acht Jahren ein Paar. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Mit über 60 Jahren haben sich die beiden Magdeburger Karin Stern und Dieter Missweit bei einem Speed-Dating kennengelernt. Inzwischen sind sie seit fast acht Jahren ein Paar. Zusammen blicken sie auf ihr ungewöhnliches Kennenlernen zurück und verraten ihre Beziehungstipps.