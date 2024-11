Prödel ist ein kleiner Ort in Gommern, der nicht gerade als Tourismus-Hochburg bekannt ist. Wie gelingt es also Familie Pickler mit ihrer Pension "Elisabeth" erneut zum Gästeliebling bei Urlaubern in Sachsen-Anhalt zu werden?

Prödel. - Urlauber müssen wissen, was gut ist: Die Pension "Elisabeth" im Gommeraner Ortsteil Prödel wurde erneut mit einem Tourismuspreis ausgezeichnet - und zwar als beste Pension bzw. bestes Gasthaus. Was Urlauber besonders schätzen und was Familie Pickler so erfolgreich macht.