Ein großes Jubiläum wird mit einer ganzen Festwoche in Burg gefeiert. Seit 125 Jahren gibt es die J.-H.-Pestalozzi-Schule im Jerichower Land - wenn das kein Grund zum Feiern ist.

Pestalozzi-Schule in Burg macht große Party zum 125. Bestehen

Burg/vs. - „In diesen 125 Jahren hat die Schule Generationen von jungen Menschen auf ihren Bildungsweg begleitet, sie hat Wissen vermittelt, Talente gefördert und Werte gelehrt, die weit über das Klassenzimmer hinausreichen“, fasst die Stadt Burg die Tradition der Pestalozzischule zusammen, die vor Kurzem ihr Jubiläum groß feierte.

Von historischem Unterricht, einem Spendenlauf zugunsten des Fördervereins bis hin zum abschließenden Schulfest war die ganze Festwoche, die zum 125. Bestehen initiiert wurde für Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Grundschule sowie die Eltern, den Schulelternrat und den Förderverein eine ganz besondere.

9784 Kilometer sind beim Spendelauf zusammengekommen

Flagge der Pestalozzi-Schule verweist auf die Tradition des Schulstandortes. Stadt Burg

Beim Spendenlauf am 17. Oktober erliefen weit über 200 Laufbegeisterte und solche, die es mal werden wollen, gemeinsam die unglaubliche Strecke von 9.784 Kilometer und für jede gelaufene Runde fließt ein Geldbetrag an die Schule.Beim Schulfest am 18. Oktober konnten aktuelle und ehemalige Schülerinnen und Schüler und alle Interessierten einem begeisternden Programm beiwohnen.

Viele Helfer und Unterstützer

Das und vieles andere wäre wohl ohne den Förderverein, den großzügigen Sponsoren und vielen engagierten Eltern nicht möglich gewesen. „Was das Kollegium und die zahlreichen Freiwilligen in dieser Jubiläumswoche auf die Beine gestellt haben ist unglaublich, ich freue mich, dass ich daran teilnehmen konnte und die Begeisterung in den Augen der Kinder sehen durfte. Der Spendenlauf war zwar eine große Herausforderung für mich, vor allem mit dem Tempo von Frau Henes mitzuhalten, aber das war es mehr als wert“, sagte Bürgermeister Philipp Stark beeindruckt.