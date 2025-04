pfeiffersche stiftungen in schieflage Entlassungen in Magdeburg: Ist das auch eine Hiobsbotschaft für die Lungenklinik Lostau?

Die Pfeifferschen Stiftungen stehen vor einem dramatischen Sanierungsschritt. Nun wurde bekannt, dass Mitarbeiter am Krankenhaus in Magdeburg ihre Jobs verlieren. So soll es in der Lungenklinik Lostau weitergehen.