Warum sich ein 19-jähriger Halberstädter in Oschersleben selbständig macht. Jannis Prüfer hat sein Büro im Zentrum der Bodestadt eröffnet. Das bietet er an.

Darum gibt ein Halberstädter in Oschersleben Nachhilfe für Schüler

Jannis Prüfer und sein Team bieten in der Innenstadt von Oschersleben Nachhilfe für Schüler aller Klassenstufen an.

Oschersleben - Die Schlüssel für das Geschäft in der Halberstädter Straße 94 wurde von der Wohnungsgenossenschaft „Neues Leben“ bereits im Juli 2025 übergeben. Seit Anfang August 2025 startet der Jungunternehmer Jannis Prüfer mit seiner Geschäftsidee in der Oschersleber Innenstadt voll durch.