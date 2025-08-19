Kampf um Auskofferung der Giftschlammgrube geht weiter Altmärker sauer: Wo war Landrat Kanitz bei der Demo in Brüchau?
Landrat Steve Kanitz „mal an ihrer Seite“ haben, das wollten die Altmärker, die für die Auskofferung der Giftschlammgrube in Brüchau demonstrierten. Warum dieser „persönlich enttäuscht“ ist und sich „öffentlich vorgeführt“ fühlt...
Aktualisiert: 19.08.2025, 20:53
Altmarkkreis. - Hunderte Demonstranten, wütende Anwohner, engagierte Politiker – kein Landrat. Das Fernbleiben des Kreischefs stieß am Sonntag in Brüchau so manchem Teilnehmer an der aktuell wohl wichtigsten Kundgebung in der westlichen Altmark sauer auf. Das Lesertelefon der Volksstimme lief am Montag heiß. Bürger wollten wissen: Wo war Steve Kanitz?