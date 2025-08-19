Der frühere Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Michael Ziche, richtete in seiner Rede bei der Demonstration zur Auskofferung des Brüchauer Silbersee Grüße von Landrat Steve Kanitz aus. Das reichte vielen Altmärkern nicht, sie hätten ein persönliches Erscheinen ihres Kreischefs bei dieser wichtigen Angelegenheit erwartet.

Foto: Cornelia Kaiser