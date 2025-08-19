weather sonnig
  4. Kampf um Auskofferung der Giftschlammgrube geht weiter: Altmärker sauer: Wo war Landrat Kanitz bei der Demo in Brüchau?

Landrat Steve Kanitz „mal an ihrer Seite“ haben, das wollten die Altmärker, die für die Auskofferung der Giftschlammgrube in Brüchau demonstrierten. Warum dieser „persönlich enttäuscht“ ist und sich „öffentlich vorgeführt“ fühlt...

Von Gesine Biermann und Cornelia Kaiser Aktualisiert: 19.08.2025, 20:53
Der frühere Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Michael Ziche, richtete in seiner Rede bei der Demonstration zur Auskofferung des Brüchauer Silbersee Grüße von Landrat Steve Kanitz aus. Das reichte vielen Altmärkern nicht, sie hätten ein persönliches Erscheinen ihres Kreischefs bei dieser wichtigen Angelegenheit erwartet.
Foto: Cornelia Kaiser

Altmarkkreis. - Hunderte Demonstranten, wütende Anwohner, engagierte Politiker – kein Landrat. Das Fernbleiben des Kreischefs stieß am Sonntag in Brüchau so manchem Teilnehmer an der aktuell wohl wichtigsten Kundgebung in der westlichen Altmark sauer auf. Das Lesertelefon der Volksstimme lief am Montag heiß. Bürger wollten wissen: Wo war Steve Kanitz?