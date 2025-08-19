In Wernigerode starten Tiefenbohrungen für die geplante Tunneltrasse der Bundesstraße 244. Bis zu 255 Meter tief wird gebohrt, um den Untergrund für die Ortsumfahrung zu prüfen. Was dabei entdeckt wird, könnte über das Millionenprojekt entscheiden.

Spektakuläre Bohrungen für Wernigerodes Ortsumfahrung: Wie sicher ist der Untergrund für den Mega-Tunnel?

Der Schwerlastverkehr auf der B244 sorgt in Wernigerode für Lärm, Dreck und Kritik. Die geplante Ortsumfahrung soll das Problem lösen.

Wernigerode. - Für die Bewohner von Wernigerodes Innenstadt ist er ein Ärgernis: Der Schwerlast-Verkehr, der täglich über die Bundesstraße 244 brettert. Die Lösung: eine vier Kilometer lange neue Ortsumfahrung. Seit 2017 wird an den Planungen für die 160-Millionen-Euro-Trasse mit Tunnel durch den Fenstermacherberg gearbeitet. In Kürze sind in dem Bereich umfangreiche Arbeiten angesetzt.