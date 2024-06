Die Stadt Burg hat ein Konzept für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Gemarkung beschlossen. Darin wird aufgezeigt, wo Investoren in Zukunft bauen dürfen.

Photovoltaik: An diesen Standorten in Burg können Anlagen erbaut werden

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage nahe der Neuen Kaserne in Burg.

Burg. - Freiflächen-Solaranlagen sind aktuell der Renner bei Investoren. Um die Nachfragen für derlei Projekte zu steuern, verfügt die Stadt jetzt über ein entsprechendes Standortkonzept. „Wir wollen und müssen unseren Beitrag zur Energiewende leisten, aber in geordneten Bahnen und in enger Abstimmung zwischen Verwaltung und Stadtrat“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Mit anderen Worten: Große Aufreger, Bürgerproteste und Proteste wie beispielsweise in der Gemeinde Möser sollen möglichst vermieden werden.