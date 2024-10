Gommerns Pilzsachverständige Silke Fuchs hat zwei Champignons in den Händen. Einer giftig, einer essbar. Den giftigen Karbol-Champignon erkennt man an der gelblichen Verfärbung, wenn man an der abgebrochenen Stielwurzel reibt und zudem auch am penetranten Geruch. Der Wiesen-Champignon dagegen riecht angenehm und gilbt nicht beim Reiben.

Foto: Thomas Schäfer