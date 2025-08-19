Geräuschbelästigung, Müll und andere Hinterlassenschaften - Jütrichau fordern ein Handeln. Der Ort ist eine kleine Insel für LKW-Fahrer, auf der sie gerne parken und auch nächtigen.

Wildpinkeln, lautes Brummen und Mülltüten - Jütrichauer fordern: Es muss was passieren

Die Parkplätze sind nur für Pkw vorgesehen.

Jütrichau - Dass Lkw für unser tägliches Leben nicht von der Straße wegzudenken sind, dessen sind sich alle bewusst. Viel Verständnis bringen seit Jahren auch die Jütrichauer auf. Denn der kleine Rasthof im Ort und auch eine verlockende Freifläche werden häufig von von Lkw-Fahrern genutzt.