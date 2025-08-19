Der Kultur- und Heimatverein Pechau zum Sommerfest auf den Gemeindehof ein. Für alle Altersgruppen sind verschiedene Angebote geplant.

Magdeburg. - Wenn sich der Gemeindehof in Pechau mit Stimmen füllt und der Duft von Kuchen durch die Breite Straße zieht, dann wird wieder das Sommerfest gefeiert: Der Kultur- und Heimatverein Pechau lädt am Samstag, 23. August 2025, zum gemeinsamen Nachmittag auf den Hof in der Breite Straße 18 ein.

Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es beim Sommerfest in Pechau Angebote für alle Altersgruppen. Kinder können sich auf verschiedene Spielmöglichkeiten freuen, während für Erwachsene ein geselliges Beisammensein im Mittelpunkt steht.

Beim vergangenen Sommerfest in Magdeburg-Pechau gab es für die kleinsten Gäste auch eine Hüpfburg. Foto: Kultur- und Heimatverein Pechau

Musik und Spiele beim Sommerfest in Magdeburg-Pechau

Ab 15 Uhr beginnt der Nachmittag mit einem Kaffeeklatsch, bei dem Kuchen aus privaten Backstuben angeboten werden. Für eine Auswahl an Getränken ist ebenfalls gesorgt.

Ab 18 Uhr wird der Grill geöffnet und bietet herzhafte Speisen für den Abend. Der Tag klingt ab 20 Uhr mit einem Tanzabend in der KulturScheune aus. DJ Rene übernimmt die musikalische Gestaltung und legt bis in die Nacht auf. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Beginn ist um 15 Uhr. Ziel des Festes ist es, das Miteinander im Ort zu fördern und einen Rahmen für Begegnung und Austausch zu schaffen.