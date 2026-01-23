Kirche feiert Jubiläum 130 Jahre St. Jakobus: Katholische Gemeinde startet Festjahr, das Türen öffnet - für alle
Ob Taschenlampenführung, Konzertabend oder Pilgerweg: Die Jakobus-Gemeinde in Zerbst gestaltet ein lebendiges Festjahr, das Menschen verbindet – unabhängig von Konfession oder Weltanschauung.
23.01.2026, 18:45
Zerbst - 130 Jahre St. Jakobus – und plötzlich stellt sich die Frage neu: Was bedeutet es eigentlich, katholisch zu sein? In den kommenden Monaten möchte die Zerbster Gemeinde nicht nur Antworten geben, sondern gemeinsam entdecken: in Gesprächen, Begegnungen und monatlichen Veranstaltungen, die Türen öffnen für jeden, ob gläubig oder nicht. Jeder ist eingeladen vorbeizuschauen.