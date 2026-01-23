weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Kirche feiert Jubiläum: 130 Jahre St. Jakobus: Katholische Gemeinde startet Festjahr, das Türen öffnet - für alle

Ob Taschenlampenführung, Konzertabend oder Pilgerweg: Die Jakobus-Gemeinde in Zerbst gestaltet ein lebendiges Festjahr, das Menschen verbindet – unabhängig von Konfession oder Weltanschauung.

Von Daniela Apel 23.01.2026, 18:45
Mit der Verbindung zweier Wimpelketten als Symbol des Miteinanders eröffnete Bürgermeister Andreas Dittmann das Festjahr anlässlich des Jubiläums 130 Jahre katholische Kirche St. Jakobus.
Mit der Verbindung zweier Wimpelketten als Symbol des Miteinanders eröffnete Bürgermeister Andreas Dittmann das Festjahr anlässlich des Jubiläums 130 Jahre katholische Kirche St. Jakobus. Foto: Daniela Apel

Zerbst - 130 Jahre St. Jakobus – und plötzlich stellt sich die Frage neu: Was bedeutet es eigentlich, katholisch zu sein? In den kommenden Monaten möchte die Zerbster Gemeinde nicht nur Antworten geben, sondern gemeinsam entdecken: in Gesprächen, Begegnungen und monatlichen Veranstaltungen, die Türen öffnen für jeden, ob gläubig oder nicht. Jeder ist eingeladen vorbeizuschauen.