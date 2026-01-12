Viele Nutzen die Zeit zwischen den Jahren, um den nächsten Urlaub zu planen. Im Januar lässt sich auch noch so manches Schnäppchen machen. Wie organisiert man aber, dass Erwachsene und Kinder gleichermaßen etwas von den Ferien haben?

Planung: Damit im Familienurlaub alle auf ihre Kosten kommen

Ein Bild der Harmonie - Eine vernünftige Planung bildet dafür die Grundlage.

Burg - Es soll die schönste Zeit des Jahres werden - Urlaub. Was aber, wenn Eltern und Kinder so völlig andere Vorstellungen davon haben, was für sie die schönste Zeit ist. Familiencoach Anica Schütz aus Gerwisch gibt Tipps, und erklärt, wie man einen familiengerechten Urlaub plant.