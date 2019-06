Nach der Auseinandersetzung in Burg ermittelt die Polizei, wie es dazu kam, dass zwei Personen so schwer verletzt worden sind.

Burg (vs) l Nachdem es in Burg am Dienstagabend, 25. Juni, zu einer Auseinandersetzung mit zwei schwer verletzten Personen gekommen ist, teilt Polizeisprecherin Cordula Gobel am Donnerstag mit, dass es bereits am späten Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung dreier Personen im Stadtgebiet gekommen war. Zunächst hätte man sich angerempelt, was das Gegenüber scheinbar als Anlass sah, eine verbale Auseinandersetzung zu initiieren. Es kam zu gegenseitigen Bedrohungen.

Einschüchterungsversuche

Wenig später erschienen sechs Personen vor der Wohnung eines der drei Beteiligten. Mit Gegenständen „bewaffnet“ sollte das Gegenüber eingeschüchtert werden. Bereits da kam die Polizei zum Einsatz und nahmen eine Anzeige auf. Schließlich kam es dann am Dienstagabend zu der Auseinandersetzung, bei der zwei Personen mit einem Messer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizeisprecherin, standen sich dabei insgesamt elf Personen gegenüber. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen mit Migrationshintergrund im Alter von 18 bis 50 Jahren, wurde mitgeteilt. Die beiden schwer verletzten Männer (24 und 50 Jahre alt) sind inzwischen außer Lebensgefahr.