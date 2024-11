Polizei klärt in schulen auf Cybermobbing in Biederitz: Fake-Profile und erschreckende Bilder geteilt

Schnell mal ein Foto weiterleiten, schnell mal ein Video teilen. Was ist erlaubt und was nicht? In Biederitz gab es bereits Fälle von Cybermobbing - auch aktuell wieder. Polizisten sind nun im Einsatz, um aufzuklären.