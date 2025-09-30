Fenster eingeschlagen, Graffiti an der Wand, Lampen abgerissen: Im Möckeraner Schlosspark haben sich Unbekannte am Teehaus zu schaffen gemacht. Die Ehrenamtler sind bestürzt.

Betroffenheit nach Randale im Park von Möckern: Unbekannte wüten im Teehaus

Mitglieder des Schlossparkfördervereines begutachten den Schaden am Teehaus im Schlosspark Möckern.

Möckern. - Mit Bestürzung haben die Mitglieder des Fördervereines „Historischer Schlosspark Möckern“ auf die jüngsten Randale im Schlosspark Möckern reagiert, bei denen am gerade erst sanierten Teehaus mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, Außenbeleuchtungen abgeschlagen und die Außenwände beschmiert worden sind. Der Verein hat den Vorfall zur Anzeige gebracht.