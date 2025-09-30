weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Hobby und Veranstaltung: Eisenbahner in Staßfurt feiern Nostalgie und Neues

Das kombinierte Herbst- und Jubiläumsfest zu „35 Jahre Eisenbahnfreunde Staßfurt“ wird für die Taufe einer über 80 Meter langen Arbeitsmaschine genutzt.

Von Volker Müller 30.09.2025, 09:01
Auf der Drehscheibe präsentierten sich die Dampfloks beim Herbst- und Jubiläumsfest der Eisenbahnfreunde Staßfurt den Fotografen.
Auf der Drehscheibe präsentierten sich die Dampfloks beim Herbst- und Jubiläumsfest der Eisenbahnfreunde Staßfurt den Fotografen. Foto: Volker Müller

Staßfurt. - Staßfurt und Eisenbahntradition sind nicht nur für Kenner aus Deutschland eng miteinander verbunden. Zum Herbst- und Jubiläumsfest der Eisenbahnfreunde Staßfurt reisten viele Besucher an. Historische Technik, dampfende Lokomotiven, Führer-standsmitfahrten auf Dampf- und Dieselloks – alles hautnah zum Anfassen, Fühlen und Erleben gab es das ganze Wochenende auf dem Vereinsgelände zu sehen. Zudem feierten die Eisenbahnfans des Vereins ihr 35-jähriges Bestehen.