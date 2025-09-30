Jetzt wird es ernst: Die Vorplanungen für zwei Straßen in Magdeburg-Cracau sind abgeschlossen. Jetzt soll der Stadtrat beraten und entscheiden. Es geht auch um Grün, Bänke und Platz für Kinder.

Blick auf die Straße Am Brellin in Magdeburg-Cracau: Alte Pflastersteine und ein unbefestigter Rand bestimmen das Bild.

Magdeburg. - Als recht spröde kann der Charme der Cracauer Straßen Am Brellin und Struvestraße in Magdeburg bezeichnet werden: Holpriges Pflaster, zum Teil unbefestigte Seitenbahnen und Bürgersteige und nur wenig Grün bestimmen das Bild. Das soll sich ändern. Gerade als Anbindung an einen großen Spielplatz und als bevorzugte Strecke für den Radverkehr könnte hier etwas Modellhaftes entstehen. Was genau schlägt das Baudezernat vor?