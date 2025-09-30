Rebecca Höft hat ihre Ausbildung am Klinikum Magdeburg mit Bestnoten abgeschlossen. Jetzt startet sie auf der Intensivstation in den Beruf, der sich von Beginn auch vom Einkommen her lohnt.

Rebecca Höft ist eine der Jahrgangsbesten des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe. Ausbildungsort war das Klinikum Magdeburg, wo sie auch nach ihrem Abschluss bleibt.

Magdeburg. - Als jüngst die Absolventen des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe Magdeburg gefeiert wurden, gab es für Rebecca Höft eine Extra-Ehrung: Ebenso wie drei weitere junge Menschen aus verschiedenen Gesundheitseinrichtungen der Region hatte sie die praktischen und theoretischen Prüfungen zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern mit Bestnoten absolviert. Ausgebildet und eine Arbeitsstelle gefunden hat sie am Klinikum Magdeburg. Was sind nun ihre Perspektiven und Pläne?