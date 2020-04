Auf der B1 zwischen Reesen und Hohenseeden im Jerichower Land ist ein Laster umgekippt und sorgt für Stau.

Reesen/Hohenseeden (vs) l Auf der B1 zwischen Reesen und Hohenseeden ist am Dienstag ein Laster verunglückt. Wie die Polizei Stendal via Twitter informiert, ist der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Für Bergungsarbeiten bleibt die Straße gesperrt.