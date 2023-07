Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - Am Wochenende ist die Nachricht von einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Burg bekannt geworden. Die Polizei informierte am Dienstag dazu, dass in der Nacht zu Sonnabend zwei junge Frauen, 14 und 19 Jahre alt, auf dem Polizeirevier gegen 2 Uhr erschienen und angaben, von zwei männlichen Personen, 17 und 20 Jahre alt, vergewaltigt worden zu sein.