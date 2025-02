maschiine statt mensch Poststation statt Postfiliale: DHL verkündet, wie es in Gerwisch weitergehen soll

Die Deutsche Post sucht händeringend nach einer Partner-Filiale in Gerwisch – bisher erfolglos. Nun soll in dem Ort an der B1 eine Poststation aufgestellt werden. Die letzte Lösung soll das aber nicht sein, wie die Ortsbürgermeisterin verrät.