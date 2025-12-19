In fast allen Kirchen im Elbe-Havel-Land wird am Heiligen Abend ein Krippenspiel und in Sandau der Quempas aufgeführt.

In Kamern wirken schon viele Jahre die meisten Darsteller beim Krippenspiel am Heiligen Abend mit. Gemeindepädagoge Andreas Gierke (hinten, 2. von rechts) wird hierbei von Clara Leue (hinten links) und Tochter Anna (nicht im Bild) unterstützt.

Elbe-Havel-Land. - Seit November wird in den Kirchen der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land wieder eifrig geprobt, denn am Heiligen Abend werden in fast allen Gotteshäusern die Krippenspiele aufgeführt. Lediglich in Sandau, Scharlibbe und Kabelitz wird die biblische Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Gottessohnes nicht gezeigt.