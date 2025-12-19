Tradition an Heiligabend Christvespern läuten die Weihnachtszeit ein
In fast allen Kirchen im Elbe-Havel-Land wird am Heiligen Abend ein Krippenspiel und in Sandau der Quempas aufgeführt.
19.12.2025, 16:33
Elbe-Havel-Land. - Seit November wird in den Kirchen der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land wieder eifrig geprobt, denn am Heiligen Abend werden in fast allen Gotteshäusern die Krippenspiele aufgeführt. Lediglich in Sandau, Scharlibbe und Kabelitz wird die biblische Weihnachtsgeschichte von der Geburt des Gottessohnes nicht gezeigt.