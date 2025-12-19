Die Altkleidercontainer haben immer wieder den Weg in die Nachrichten gefunden. Ist der Abbau die Lösung für das Problem?

Überfüllte Altkleidercontainer waren in diesem Jahr häufiger zu sein. Inzwischen sind es weniger geworden. Die Container bei Rewe Schwarzer Weg sind schon länger abgebaut worden. Weitere folgten, wie die auf öffentlichen Plätzen.

Schönebeck. - War es das leidige Thema des Jahres? Die Altkleidercontainer in Schönebeck haben für viel Frust und Müll gesorgt. Nun sind sie weniger. Wie Stadtsprecher Frank Nahrstedt bestätigt, sind die genehmigten Aufstellungen der Container auf städtischem Boden im Laufe des aktuellen Jahres bereits abgeholt worden.